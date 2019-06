Presidenza Commissione UE: spunta ipotesi Draghi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ancora aperta la partita sulleLo scorso 22 giugno, infatti, al termine di un Consiglio Europeo che alla vigilia sembrava decisivo per il futuro dei vertici dellai leader non era rimasto che prendere atto del mancato accordo rinviando tutto dia domenica 30 giugno, quando cioè isaranno rientrati dall'importante appuntamento delin corso ache, con grande probabilità, potrebbe diventare anche teatro di una sorta diper sgombrare il campo almeno daiAppuntamento, dunque, al Consiglio Europeo straordinario fissato perquandoi leader discuteranno ad oltranza per comporre un pacchetto di figure diforte del maggior consenso possibile, capaci di rispettare i criteri di equilibrio geografico e di genere, e di accontentare tutte leimpegnate nella costruzione di una coalizione di maggioranza al Parlamento europeo, in grado di riempire lee non è escluso che il vertice possa essere protrarsi anche a lunedìE proprio nelle ultime ore si fa strada l'ipotesi dialla, pronto ad occupare la poltrona che lasceràdopo aver detto addio a quella divisto che il suo mandatoUna figura consideratache proprio pochi giorni fa, in occasione della sua ultima riunione all'Eurosummit, ha incassato il plauso unanime dei- Mario Draghi Presidente della Commissione europea?Stiamo lavorando tutti insieme, c'è un buon clima costruttivo", risponde così il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte a margine del G20 di Osaka. Il Premier intende prendere tempo per cercare di capire quali sono le opzioni sul tavolo.Più entusiastache strizza l'occhio a una Commissione guidata da Draghi:afferma ad Agorà, su Rai 3. Il ministro dell'Interno non risparmia lodi nei confronti del presidente della Bce, il cui mandato – come quello di tutte le istituzioni Ue – è in scadenza: "