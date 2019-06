(Teleborsa) - "Pur onorato, non sono disponibile". Poche parole che chiariscono la posizione di Mario Draghi sulle voci di una sua possibile candidatura alla Presidenza della Commissione UE.



Lo riferiscono fonti autorevoli, vicine al Presidente della BCE. Continua dunque la caccia al sostituto di Juncker: il Financial Times ha rilanciato quella dell'olandese Frans Timmermans, dandolo in pole position e spiegando che il suo nome rappresenterebbe un compromesso che taglierebbe la strada alle polemiche suscitate dai nomi tedeschi e francesi. © RIPRODUZIONE RISERVATA