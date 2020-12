© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il presidente della Toyota, Akio Toyoda, ha definito, dicendo che i sostenitori dei veicoli elettrici non considerano lee i costi delle transizione verso questo mezzo.Parlando nella sua veste di presidente dell'associazione dei costruttori giapponesi, Toyoda ha dichiarato che s. "Quando i politici dicono: Liberiamoci di tutte le auto che usano benzina, lo capiscono questo?", ha chiesto ironico ai giornalisti.Toyoda ha anche dichiarato che nel caso in cui il Giappone fosse frettoloso nel proibire l'utilizzo delle auto a carburante (una richiesta che sembrava il Governo fosse sul punto di fare, fissando il limite al 2035 per le nuove auto), il. Il presidente di Toyota ha infine sostenuto che in un Paese come il Giappone che produce buona parte della propria elettricità dal carbone e dal gas naturale, i veicoli elettrici non aiuterebbero l'ambiente. "", ha detto.