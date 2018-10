Presidente Fondazione FS Moretti e AD Gruppo FS Battisti a TLB sul recupero del patrimonio storico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Presentazione della nuova serie TV di History Channel "L'Italia del treno", presente l'interonata nel 2013 e promossa dall'AD dell'epoca Mauro Moretti. Produzione televisiva resa possibile appunto da Fondazione FS, con la valorizzazione e la disponibilità dell'ineguagliabile patrimonio di foto, video, documenti e materiale rotabile di ogni epoca e tipo a cominciare dai primi passi del "vapore".Teleborsa ha così incontrato il, artefice dell'iniziativa partita nel 2013, insieme all'attuale AD e DG del Gruppo, Gianfranco Battisti."La Fondazione nasce dal, che poi rappresenta il lavoro della gente che ha lavorato nelle Ferrovie da due secoli ad oggi e che ha prodotto i risultati che tutti conosciamo. E' unitaliana, che va valorizzato come stiamo facendo", ha commentato Moretti.Da parte, che rappresenta la novità del Gruppo data la sua recente nomina, garantisce con un chiaro segnale di continuità la prosecuzione dell'opera avviata dalla Fondazione."Ho raccolto innanzi tutto un'eredità pesante - ha affermato il numero uno del Gruppo - e senza dubbio vediamo la Fondazione con molto favore, poiché racchiude quelli che sono i valori delle Ferrovie, non soltanto dal punto di vista della, ma sicuramente dal punto di vista delloSistema che noi abbiamo in mente, anche attraverso l'alimentazione e la valorizzazione dell'intero modello turistico italiano".