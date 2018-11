Manovra, la proposta M5S: contraccettivi gratis per gli under 26

Ultimo aggiornamento: 15:11

Contraccettivi gratis per i giovani. Lo propone il Movimento 5 stelle con un emendamento alla manovra.I contraccettivi gratis sono previsti per i giovani sotto i 26 anni, per chi è già esentato dal costo delle spese sanitarie, per i richiedenti asilo o per chi è beneficiario di protezione internazionale e, per un anno, per le donne che abbiano subito un'interruzione di gravidanza. La gratuità dei contraccettivi «di barriera» sarebbe garantita anche «a coloro cui sia stata diagnosticata una malattia sessualmente trasmissibile». Il costo stimato è di 5 milioni l'anno.La proposta è avanzata anche dal Pd. «Anticoncezionali gratuiti e accessibili», chiede Giuditta Pini, deputata dem, in un altro emendamento alla legge di bilancio. «La contraccezione è un diritto fondamentale alla salute e quindi bisogna inserirla nei Livelli essenziali di assistenza - spiega la Pini -. Con una piccola spesa per lo Stato di 5 milionidi euro potremmo fare contraccezione gratuita e consapevole, iniziare a combattere le infezioni sempre più diffuse di malattie sessualmente trasmissibili e ridurre il ricorso all'interruzione volontaria di gravidanza».La proposta della deputata Pd prevede di coprire le spese per la contraccezione a tutti i giovani sotto i 26 anni, allepersone che non raggiungono i 25.000 euro annui di reddito, alle donne che hanno partorito da poco o che hanno avuto una ivg entro sei mesi, alle persone affette da Hiv o da qualsiasi malattia sessualmente trasmissibile e ai detentori di protezione internazionale.«Solo il 14% delle donne sotto i 25 anni usa la pillola o altri contraccettivi ormonali, mentre solo il 16,7% delle coppie usa il preservativo, una coppia su cinque usa il coito interrotto pensando che sia un metodo contraccettivo. Negli ultimi anni il numero di infezioni da sifilide è aumentato del 400%, in Italia il numero di nuove infezioni da virus HIV è aumentato a quasi 4000 ogni anno. La maggioranza in Commissione Affari Sociali ha votato contro, ma l'emendamento sarà ripresentato in Commissione Bilancio e poi in Aula: la battaglia è appena cominciata», conclude.In Toscana una delibera approvata il 15 novembre dalla Giunta regionale garantisce preservativi gratis, insieme a vari altri metodi contraccettivi fino alla cosiddetta pillola del giorno dopo, per gli under 26 ma anche programmi per l'educazione alla salute e l'educazione sessuale nelle scuole, campagne informative per la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili e dell'Hiv. E ancora: rafforzamento dei consultori per la contraccezione e la prevenzione delle Ivg (interruzioni volontarie di gravidanza).La gratuità dei contraccettivi, spiega il governatore toscano Enrico Rossi, è estesa, fino ai 46 anni di età, «alle donne che si trovano in difficoltà economiche nei due anni successivi a un'interruzione volontaria di gravidanza o a un anno dal parto». Quella di dare preservativi gratis a tutti gli under 26, osserva Rossi, è «una decisione che abbiamo fortemente voluto ed è fondamentale per contrastare malattie sessualmente trasmissibili, evitare gravidanze indesiderate, ridurre il ricorso all'aborto. Non solo profilattici: la gratuità riguarderà moltissimi altri metodi anticoncezionali. Ora lavoriamo - conclude il governatore - per potenziare l'educazione sessuale nelle scuole, l'attività dei consultori e le campagne informative su una sessualità sana e consapevole».Nel Lazio il presidente della commissione Politiche giovanili del Consiglio regionale Eleonora Mattia (Pd) ha presentato una mozione per il potenziamento della rete dei consultori e la somministrazione gratuita dei contraccettivi. A sottoscriverla anche i colleghi del gruppo dem Marietta Tidei, Valentina Grippo, Salvatore La Penna, Eugenio Patané ed Emiliano Minnucci. «Riconoscere e garantire il diritto alla contraccezione - afferma Mattia - significa riconoscere il diritto delle donne a scegliere della propria vita, promuovere le loro competenze, contrastare efficacemente la discriminazione e la violenza di genere, permettere a tutti di vivere una sessualità più felice e sicura. Ringrazio i colleghi che hanno firmato questa mozione con cui vogliamo estendere al Lazio nuove politiche tese a evitare aborti e gravidanze indesiderate e a contrastare le malattie sessualmente trasmissibili».