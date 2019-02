Prese di profitto sulle borse asiatiche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Seduta contrastata per le principali borse asiatiche, con l'attenzione degli investitori che resta concentrata sulle trattative commerciali USA-Cina, nella speranza che venga raggiunta presto un'intesa. Intanto, secondo rumor, il Presidente americanosarebbe orientato ala scadenza della tregua sui dazi.ha portato a casa un lieve ribasso dello 0,02% a 21.139,71 punti mentre il più ampio Topix ha guadagnato appena lo 0,04% a 1.229,36 punti. Sul fronte macroeconomico,nell'ultimo trimestre dell'anno,registrata nel terzo trimestre., con Shanghai in aumento dello 0,11% e Shenzhen dello 0,82%. Giù invece dello 0,25% Hong Kong mentre Seoul vola dell'1,11%. Limature per Taiwan (-0,02%).Tra le altre piazze asiatiche in verde Singapore +0,12% e Bangkok +0,06%. Jakarta flette lo 0,11%. Piatta Kuala Lumpur.cede lo 0,37% mentre Sidney lima lo 0,01%.