Prese di profitto su La Doria

(Teleborsa) - In forte ribasso la Doria che mostra un -12,55% dopo che nel fine settimana il CdA ha comunicato di essere stato informato dai soci riuniti nel patto di sindacato che ricomprende una partecipazione nella società pari al 63% del capitale, che sono in corso trattative con Investindustrial volte all'acquisizione di detta quota a 16,50 euro per azione, con successiva OPA totalitaria al medesimo prezzo. E' stata concessa a Investindustrial un'esclusiva fino al 20 ottobre, "data entro la quale si prevede la sottoscrizione degli accordi di natura vincolante relativamente all'operazione".



Venerdì il titolo era balzato in scia alle indiscrezioni di stampa sull'intendimento degli attuali azionisti di maggioranza di esplorare alternative di valorizzazione.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Star, evidenzia un rallentamento del trend della Doria rispetto all'indice dei titoli del segmento STAR, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.



La tendenza di breve della Doria è in rafforzamento con area di resistenza vista a 17,93 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 16,49. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 19,37.