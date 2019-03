Il premio Leonardo a Elena Zambon. Di Maio: in arrivo misure choc a favore delle imprese

Va ad Elena Zambon, presidente della società farmaceutica Zambon, il Premio Leonardo 2018, riservato ad un personaggio che si sia particolarmente distinto nel promuovere l'immagine dell'Italia nel mondo. La cerimonia di consegna dei premi alle eccellenze del made in Italy si è svolta stamane a Roma a Palazzo Barberini, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del premier Giuseppe Conte. I Premi Leonardo Qualità Italia 2018, che premiano qualità, innovazione e vocazione all'export, sono stati assegnati a 3 eccellenze made in Italy di diversi settori industriali: La Molisana, emblema di industria 100% Made in Italy e marchio di pasta tra i più apprezzati al mondo; Tecnica Group, gruppo italiano leader mondiale nell'attrezzatura per lo sci e il mondo outdoor e Venchi, azienda specializzata nella produzione e vendita di cioccolato e gelato, presente con oltre 100 negozi in più di 70 Paesi. Il Premio Leonardo Start up ad una realtà ad alto tasso di innovazione è andato a Omnidermal Biomedics. Il Premio Leonardo International 2018 è stato conferito a Tan Xuguang, Presidente di Gruppo Weichai e Gruppo Ferretti. Come ogni anno, la Cerimonia è stata anche l'occasione per consegnare i 10 Premi di Laurea, finanziati da imprenditori soci del Comitato Leonardo.



L'iniziativa, come ogni anno, è promossa dal Comitato Leonardo nato nel 1993 con l'obiettivo di diffondere e rafforzare l'immagine di eccellenza dell'Italia nel mondo. Nel 2018, le sole aziende del Comitato Leonardo hanno raggiunto un fatturato complessivo di quasi 360 miliardi di euro, circa il 20,4% del Pil italiano, con una quota export media pari al 55 per cento.



«Nell'anno in cui si celebrano i 500 anni dalla morte del genio che ha ispirato il nome del nostro Comitato,

Leonardo da Vinci, questa giornata dedicata all'eccellenza made in Italy diventa ancora più significativa» ha detto la presidente del Comitato Leonardo, Luisa Todini.

Per il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, i premi Leonardo «esprimono al meglio quel misto di fantasia e concretezza che rappresenta la creatività italiana che ci è universalmente invidiata. E ci invita a considerare ecoltivare le nostre grandi potenzialità senza appiattirci sulle sole criticità».«Quando entra il gioco armonia ed equilibrio insieme a tecnologia entra in gioco l'Italia» ha continuato. Detto ciò «non dobbiamo accontentarci di ciò che siamo ma recuperare posizioni», per cui - ha aggiunto - è necessario «passare dal contratto di governoad un patto per lo sviluppo del paese».Alla cerimonia ha preso parte anche il vicepremier Luigi Di Maio. «Stiamo lavorando a un provvedimentoche vareremo nei prossimi giorni per imprimere uno shock positivo al sistema produttivo» ha annunciato. «A breve - ha poi continuato - sarà operativo un provvedimento organico con misure a tutela delle nostre produzioni, contro l'italian sounding, nuove misure per le start up giovanili. Come governo continueremo a fare la nostra parte e a sostenere le imprese nell'internazionalizzazione». Il provvedimento conterrà anche misure per la tutela dei marchi storici del made in Italy: «Si chiamerà Legge Pernigotti» ha sottolineato il ministro, riferendosi alla vertenza in corso della storica azienda di Novi Ligure in mano a proprietari turchi che vogliono delocalizzare la produzione.