Assegnato a 12 pmi il premio "Impresa sostenibile"

Consegnato oggi a Roma a 12 pmi italiane il premio "Impresa Sostenibile" organizzato da Il Sole 24 Ore e la Santa Sede, con il Patrocinio della Pontificia Accademia per la Vita, in collaborazione con la Piccola Industria di Confindustria e con Banco Bpm in qualità di main partner, nell'ambito della seconda edizione del Forum Sostenibilità, evento dedicato al confronto tra gli esperti, aziende e istituzioni su come trovare i giusti equilibri tra impresa, sviluppo, innovazione, strategia e responsabilità.

Il riconoscimento, introdotto quest'anno e che ha visto arrivare quasi 300 candidature in poco più di tre mesi, è nato per dare risalto a storie di pmi che hanno fatto della sostenibilità una chiave fondamentale per affrontare e superare le crisi di questi ultimi anni, affinché il loro percorso possa rappresentare uno stimolo ed esempio per il rilancio del sistema economico e sociale.

Dodici i premi assegnati, tre per ognuna delle quattro categorie. Nella categoria "Sostenibilità ambientale" sono state premiate la casa editrice milanese Iperborea, la Xera di Pescara, che si occupa di recupero e riciclo materiali presenti nei dispositivi hardware, e la Sicit di Vicenza, specializzata nella produzione di biostimolanti in agricoltura.

Nella categoria "Sostenibilità digitale" sono state premiate: la start-up trentina di abbigliamento sostenibile Atotus, e le milanesi AWorld, che si occupa di sviluppare app e piattaforme informatiche, e Connexia, che opera nel marketing e nella comunicazione.

Nella categoria "Sostenibilità sociale" hanno vinto la torinese Homes4all, che si occupa di housing sociale, la bresciana Omb Saleri, impegnata nel settore meccanico, e la Princes Industrie Alimentari, che opera nella lavorazione del pomodoro nel foggiano.

La categoria "Resilienza" ha visto prevalere l'impresa culturale Accademia di Musica Arte Teatro - Amat di Siena, il Pellicano Coop. Sociale di Bologna, impegnata nei servizi all'infanzia, e la romana High Quality Food, azienda del settore agroindustriale.

Banco Bpm, in qualità di main partner, ha consegnato un premio speciale alla società Sicit.