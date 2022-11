"Premio Driving Energy 2022", Terna proclama i vincitori Paolo Ventura e Gaia Renis

"La grande partecipazione al Premio Driving Energy 2022, trasversale e inclusiva, – ha dichiarato Valentina Bosetti, presidente di Terna –conferma l'impegno di Terna nel mondo della cultura attraverso i valori che caratterizzano la sua azione a beneficio del Paese. Gli oltre 1.300 partecipanti al concorso rappresentano la migliore risposta creativa all'invito di Terna di partecipare alla costruzione di un futuro aperto, sostenibile e coraggioso, anche grazie ai lavori fotografici che oggi siamo felici di premiare".

(Teleborsa) -il gestore della rete elettrica nazionale, ha proclamato i vincitori della, il concorso gratuito, aperto a tutti i fotografi in Italia, finalizzato alla promozione e allo sviluppo culturale del Paese e dei nuovi talenti del settore. Il Premio, che ha ricevuto la, ha invitato i fotografi a volgere il proprio sguardo sulla contemporaneità per restituire una visione artistica della mission di Terna, nel suo ruolo di regista e abilitatore della transizione energetica.Migliori interpreti del tema del Premio,sono stati, che si aggiudica il premio Senior (dai 31 anni) con l'opera dal titolo "I Ginestra", e, alla quale va il premio Giovani (fino ai 30 anni) per il lavoro fotografico "Stereocaulon vesuvianum".Leattribuite alle opere ispirate ai temi "Normalità contemporanea" e "Circolarità. Corsi e ricorsi", sono andate rispettivamente a, con il lavoro dal titolo "Camminare e camminare…", e a, con "La porta di luce alias hommage to D.M.". La, attribuita in base al voto di oltre mille persone di Terna, che hanno così composto la più grande giuria popolare di un premio fotografico, è stata assegnata adcon il lavoro fotografico "Onda d'urto". Le 5 opere vincitrici e le altre 35 finaliste sono da oggi allestite presso il, fino al 27 novembre, con accesso gratuito. La mostra del Premio è anche il primo progetto di Terna e di Palazzo delle Esposizioni a sbarcare nel, lo spazio 3D virtuale nel quale gli utenti possono muoversi, condividere contenuti e interagire mediante i propri avatar personalizzati. Sul sito ufficiale del Premio sarà inoltre resa disponibile una versione ad hoc della mostra in 3D che rimarrà visitabile in ogni momento e da ogni parte del mondo."Con la prima edizione del Premio Driving Energy, – ha affermatosiamo riusciti a dare visibilità a opere e artisti, di ogni età e provenienza geografica, dallo spiccato talento interpretativo, e, al contempo, siamo orgogliosi di aver avviato anche un progetto culturale di ampio respiro. Immagini suggestive in grado di trasmettere una visione della mission di Terna che è, al tempo stesso, ricerca visiva e moltiplicatore di valore e conoscenza sul tema dell'energia"."Individuare la rosa dei 40 finalisti non è stato semplice perché – ha commentato– il Premio ha ricevuto molte candidature con lavori mediamente di alta qualità artistica. Più complessa, poi, è stata la scelta successiva, quella dei cinque vincitori: abbiamo affrontato una stimolante sfida critica, confrontandoci con lavori che si possono definire, in un certo senso, già tutti vincenti per autorevolezza, padronanza espressiva, finezza interpretativa e coraggio artistico. La scelta finale è stata guidata, da una parte, dal criterio del ‘primus inter pares', dall'altra, dalla necessità di portare all'attenzione di tutti opere che, più di altre, potessero risultare rappresentative della comunità artistica del Paese".Le 5 opere vincitrici e le altre 35 finaliste, che si aggiudicanosono state valutate dal curatore, e dalla Giuria composta da, storico dell'arte e accademico,, curatrice del settore Fotografia, cinema e nuovi media presso La Triennale di Milano,, editor, curatrice e scrittrice di fotografia,, scrittore e critico letterario, Premio Strega 2021,, attrice e regista, e, direttore Relazioni Esterne, Affari Istituzionali e Sostenibilità di Terna. I giurati sono stati supportati anche dal Comitato di Presidenza del Premio, composto daLe opere selezionate sono pubblicate anche nella, declinato come catalogo ufficiale del Premio.Laha il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del Ministero della Cultura, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, della Regione Lazio e di Roma Capitale.