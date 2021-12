Premiate le finaliste di Innova: la prima community digitale per l'innovazione del Gruppo CDP

(Teleborsa) - Arrivano i primi risultati di Innova, il progetto di call for ideas del Gruppo CDP, che ha creato una vera e propria community, nella convinzione che l'innovazione si realizza insieme, coinvolgendo oltre 1.200 dipendenti e generando 85 idee e più di 4.000 interazioni sulla piattaforma fra voti e commenti.

Innova è uno spazio digitale di collaborazione in cui ogni dipendente può proporre idee, arricchire e votare quelle degli altri e scegliere quali meritano di trasformarsi in progetti concreti. Il lancio dell'iniziativa è avvenuto lo scorso 18 novembre tramite una call for ideas a tempo.

Due le sfide lanciate ai partecipanti: una riguardante l'innovazione sociale e l'altra riguardante nuovi modi di lavorare. "Pronti all'impatto?" è quella finalizzata a generare idee per un impatto positivo sulle comunità a livello sociale, ambientale, culturale e contribuire al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs). "Pronti a un nuovo modo di lavorare?" è invece la challenge volta a sollecitare idee per sperimentare nuove modalità di lavoro (nuovi spazi e soluzioni digitali all'insegna di benessere, collaborazione, inclusione e innovazione in presenza e a distanza).

sulla base del livello didella community (voti e commenti ottenuti sulla piattaforma Innova),rispetto alla sfida ed il suo livello didella stessa. Unha valutato le 20 idee finaliste stilando unche ha designato le(3 per categoria e due menzioni speciali). Le 8 idee vincitrici sono statedurante un evento digitale interno, ieri 21 dicembre 2021, alla presenza dell'Amministratore Delegato di CDPe del Chief Innovation & Transformation Officer

Le tre vincitrici della categoria nuovi modi di lavorare sono: "CONTAMINATION" che prevede una Job Rotation fra CDP e le sue controllate; "CDP Hackathon Days" che prevede l'organizzazione di momenti di confronto su temi chiave per il Gruppo coinvolgendo dipendenti e soggetti esterni (ad esempio startup); "Radio CDP" che consiste in una web radio aziendale, con un palinsesto ricco di contenuti e musica, gestito interamente dai dipendenti. Una menzione speciale della giuria a "CDP Fablab" che punta realizzare prototipi e oggetti di riciclo auto-prodotti.

Tra le proposte vincenti della challenge dedicata all'impatto sociale, ambientale e culturale ci sono, in ex equo "Noi di CDP per la Fondazione, che consente ai dipendenti di dedicare ore lavorative ai diversi progetti della Fondazione CDP e condividere le proprie competenze in iniziative di sviluppo sociale, ambientale, culturale ed economico, e "Accendiamo le competenze", un programma di volontariato dove le conoscenze di dipendenti o pensionati del Gruppo possono essere messe al servizio dei bisogni educativi delle realtà periferiche delle città, in collaborazione con enti locali e organizzazioni non profit,

Inoltre, fra i vincitori anche "reUSEd" che punta a restituire una seconda vita agli apparati tecnologici (PC, smartphone, tablet, monitor e stampanti) per offrirli a chi ne ha più bisogno (es. scuole, onlus). Menzione speciale della giuria per "B.I.K.E. - Buono Indicizzato Km Ecologico", un nuovo prodotto finanziario che coniuga il tradizionale rendimento finanziario con un aspetto "comportamentale" legato ad obiettivi di decarbonizzazione.

Fra i prossimi step, è prevista valutazione della messa a terra delle idee proposte e la realizzazione di un booklet digitale.