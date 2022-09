Premia Finance, volume d'affari e margini in crescita nel 1° semestre

(Teleborsa) - Premia Finance, società di mediazione creditizia quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso ildel 2022 conconsolidati pari a 3.060.779 euro (+33,72% rispetto al 30 giugno 2021),consolidato pari a 545.754 euro (+172,30%), EBITDA % consolidato pari a 17,8% (+9,1% rispetto all'8,7% del 30 giugno 2021),consolidato pari a 329.466 euro (+372,08%).Il miglioramento delle performance è stato possibile attraverso azioni mirate all'ampliamento dei volumi produttivi e grazie ad un processo di selezione/ampliamento della propria rete di business, sottolinea la società. L'ed avere una marginalità corrispondente a quella attesa dal management."Il primo semestre 2022 è stato un periodo intenso e pieno di emozioni e di prospettive per il gruppo - ha commentato il- La società è stata ammessa sul segmento principale dell'Euronext Growth Milan. Un passaggio importante per la storia dell'azienda, la quale si è affacciata con slancio su Piazza Affari, forte di una crescita costante che continua a certificare non solo il buon lavoro svolto fino ad oggi dall'intero team, ma anche le ambizioni societarie"."Anche in termini di volumi d'affari e margini possiamo dire che, l'impegno profuso parte da lontano e continua a svilupparsi secondo i giusti binari grazie agli sforzi compiuti quotidianamente da tutti coloro i quali credono nel nostro progetto", ha aggiunto.Laconsolidata negativa (cassa) è pari a 1.352.636 euro al 30 giugno 2022, rispetto a quella negativa (cassa) per 1.185.165 euro al 31 dicembre 2021 e di negativi (cassa) 1.041.472 euro al 30 giugno 2021.