Premia Finance acquista 20,44% di Prestito Più

(Teleborsa) - Premia Finance, società di Mediazione Creditizia, specializzata nella cessione del quinto, ha acquisito, in data odierna, il 20,44% del capitale sociale di Prestito Più dal socio Agostino Costa Marras, arrivando a detenerne il 51% del capitale sociale.Il corrispettivo complessivo per l'acquisto della quota è pari a 324.992,00 Euro, corrisposto come segue: Euro 90.000,00 mediante utilizzo di fondi disponibili, di cui Euro 45.000,00 corrisposti in data 3 novembre 2022 ed i restanti Euro 50.000,00 in data odierna; Euro 234.992,00 mediante emissione di n. 61.840 nuove azioni ordinarie di Premia Finance al valore unitario di Euro 3,80, rivenienti da un apposito aumento di capitale dedicato deliberato dalla Società, sottoscritto dal Venditore attraverso il conferimento del 14,78% di Prestito Più. Premia Finance fa sapere inoltre che l'Assemblea degli azionisti in sede straordinaria ha deliberato unriservato al Venditore, con una valorizzazione concordata pari a Euro 3,80 (di cui Euro 3,675 a titolo di sovrapprezzo) per azione - ossia la media tra il prezzo ufficiale delle azioni della Società fissato sul mercato multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan alla data del 2 novembre 2022 e il valore delle azioni risultante dall'ultima ricerca di mercato indipendente disponibile a tale data, emessa da Banca Finnat il 14ottobre 2022 - per un valore totale di Euro 234.992,00 (di cui Euro 7.730,00 a capitale sociale ed Euro 227.262,00 a titolo di sovrapprezzo), corrispondente all'emissione di n. 61.840 azioni ordinarie Premia Finance.A completamento dell'aumento, il capitale sociale passerà complessivamente da nominali Euro 472.625,00 a nominali Euro 480.355,00 corrispondente a n. 3.842.840 azioni ordinarie.Premia Finance comunica, inoltre, che in data odierna l'assemblea ordinaria degli azionisti ha autorizzato all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.