Prelios acquisisce ramo loan & facility agency e monitoring da Business Support

(Teleborsa) - Prelios e Business Support hanno finalizzato l'accordo per la cessione da parte di Business Support della maggioranza del ramo d'azienda attinente alle attività di loan & facility agency e monitoring. La nuova società verrà denominata Prelios Credit Agent e sarà guidata da Roberto di Lauro nelle vesti di Direttore Generale.



Attraverso questa operazione, Prelios conferma la strategia di crescita in business adiacenti alle proprie attività caratteristiche, tramite acquisizioni selettive e facendo leva su di un approccio "buy to build".



Tramite questo ramo d'azienda, Business Support svolge attività di agente mandatario di banche e istituzioni finanziarie nell'ambito di accordi di ristrutturazione finanziaria, finanziamenti in pool e finanza strutturata. Tali attività presentano importanti sinergie con il core business di Prelios – in particolare con la gestione dei crediti UTP – che consentiranno una significativa crescita dei ricavi.



Prelios Credit Agent andrà a completare lo spettro di attività e competenze di Prelios nell'ambito della gestione dei crediti deteriorati, rafforzandone così la leadership nel settore a livello nazionale. L'ambizione per Prelios Credit Agent è quella di affermarsi come un attore essenziale per gli istituti di credito e gli investitori nel monitoraggio dei piani di ristrutturazione.