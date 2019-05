Precariato in diminuzione. Raddoppiano trasformazioni contratti a tempo indeterminato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. E' quanto certifica l', segnalando che risultano in crescita i contratti a tempo indeterminato, i contratti di apprendistato e i contratti di lavoro intermittente, mentre sono in evidente diminuzione i contratti di somministrazione (-36,3%).Lenel complesso sono state 1.318.000, in diminuzione rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, mentre ledel rapporto da tempo determinato a indeterminato si confermano quasi raddoppiate ed in crescita di 94 mila (+75,5%).La consistenza dlele posizioni lavorative (attivazioni meno cessazioni) evidenzia dunque un saldo positivo di +351 mila, anche se evidenzia minori entrate nel mondo del lavoro rispetto a quelle rilevate nello stesso periodo del 2018 (+537 mila).. Nel corso degli ultimi dodici mesi si è registrata infatti unfra l'andamento dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato e quello dei tempo determinato. In particolare, mentre il saldo annualizzato dei rapporti di lavoro aè passato da –57.000 (marzo 2018) a +, quello dei rapporti a tempoè passato da + 346.000 (marzo 2018) a. Anche il saldo annualizzato dei rapporti di apprendistato risulta positivo (+80.000).Su un totale di 705.000 nuovi rapporti a tempo indeterminato (attivati sia con assunzioni incluso l‘apprendistato sia con trasformazioni da rapporti a termine), i, di cui 29.000 dovuti all'esonero strutturale giovani under 35 previsto dalla legge di stabilità 2018.: la consistenza dei lavoratori impiegati con Contratti di Prestazione Occasionale (CPO), a marzo 2019 si attesta intorno alle(pressoché stabile rispetto allo stesso mese del 2018); l'importo medio mensile lordo della loro remunerazione effettiva risulta pari a 243 euro.