Pre vertice Fao, Patuanelli: "Lontani da fame zero ma al centro nostra agenda"

Martedì 27 Luglio 2021, 15:00

(Teleborsa) - "Potremmo chiamarlo vertice del popolo. Siamo ancora lontani dalla fame zero ma il G20 ha messo questo obiettivo al centro della propria agenda": così il Ministro delle Politiche agricole e alimentari Stefano Patuanelli al pre-vertice Fao sui sistemi alimentari, indicando quattro obiettivi: eradicare la povertà, promuovere una agricoltura sostenibile, maggiore consapevolezza dei consumi e tutela dei modelli legati al territorio".

Nel corso dell'evento a Roma il Ministro ha sottolineato che "la dieta mediterranea, oltre a essere un elenco di alimenti da assumere consigliati in tipologia e quantità, è in realtà un vero e proprio stile di vita" ed "è stata riconosciuta patrimonio dell'Unesco non soltanto per le sue peculiarità salutistiche, ma anche come riconoscimento del suo valore culturale; un valore che riafferma anche la sua funzione di promotore della qualità ambientale, sociale e culturale".

"In Italia ha quindi aggiunto - siamo convinti dell'importanza dell'educazione alimentare già in età scolare e abbiamo sperimentato forme di etichettatura che forniscono informazioni complete al cittadino, il quale ha il diritto di fare scelte consapevoli circa il prodotto che decide di consumare ed il processo produttivo attraverso il quale i vari prodotti sono ottenuti"-