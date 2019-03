(Teleborsa) - La Bce è pronta ad aggiustare tutti gli strumenti e metterli a disposizione per garantire gli obiettivi di inflazione. A dirlo è Peter Praet, componente del Comitato esecutivo durante la conferenza annuale "The ECB and Its Watchers".



"Siamo pronti a aggiustare tutti i nostri strumenti che restano disponibili", ha spiegato, con riferimento alla politica monetaria accomodante annunciata dal presidente Mario Draghi secondo cui, in caso di necessità, la Bce sarà pronta ad avvalersi di tutto il suo armamentario.



"La politica monetaria agisce in maniera autonoma, ma non isolata", ha ricordato Praet che ha richiamato le "responsabilità politiche" a "contribuire in maniera più determinata a rafforzare il potenziale di lungo termine e a ridurre le vulnerabilità, in modo da trarre pienamente benefici dalle nostre misure".





© RIPRODUZIONE RISERVATA