Prada, vendite retail superiori ai livelli del 2019 nel primo semestre

Giovedì 29 Luglio 2021, 16:00

(Teleborsa) - Prada ha registrato ricavi netti a 1.501 milioni di euro nel primo semestre del 2021, in crescita del 60% a cambi correnti e del 66% a cambi costanti rispetto al primo semestre 2020. L'EBIT si è assestato a 166 milioni di euro (11,1% dei ricavi), superiore ai 150 milioni di euro del primo semestre 2019 (9,6% dei ricavi), mentre l'utile netto è stato di 97 milioni di euro. La Posizione Finanziaria Netta si attesta a -102 milioni di euro, in miglioramento rispetto a -311 milioni al 31 Dicembre 2020.

Il gruppo del lusso con sede a Milano e quotato a Hong Kong ha segnalato vendite retail in forte crescita, con livelli superiori rispetto al primo semestre 2019 nonostante le restrizioni, una crescita sostenuta dalle vendite a prezzo pieno e una crescita del canale e-commerce a tripla cifra per il quinto trimestre consecutivo.

"L'impegno alla continua valorizzazione dei nostri marchi, unito ad una relazione più intima con il cliente attraverso la nostra rete distributiva diretta, ha dato impulso alla crescita delle vendite in tutti i mercati e in tutte le categorie merceologiche - ha commentato Patrizio Bertelli, AD del gruppo Prada - In un contesto ancora incerto abbiamo raggiunto livelli record di gross margin e un significativo miglioramento della redditività. Crediamo che questo momento positivo continuerà anche nella seconda parte dell'anno".