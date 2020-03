Prada, nel 2019 l'utile netto balza a 256 milioni

Ultimo aggiornamento: 19:30

Prada ha registrato nel 2019 ricavi per 3,2 miliardi (+3% a cambi correnti) e un utile netto di 256 milioni (+25%) grazie al beneficio del patent box. La crescita registrata nel secondo semestre dell’anno scorso e a gennaio 2020, sottolinea tuttavia la società della moda quotata alla borsa di Hong Kong, si è ora interrotta a causa della diffusione del coronavirus. Il consiglio di amministrazione del gruppo ha quindi proposto la distribuzione di un dividendo di 2 centesimi per azione, in discesa rispetto ai 6 centesimi del 2018.Nel 2019 il margine operativo (ebit) è sceso a 307 milioni da 324 milioni del 2018. Il flusso di cassa operativo generato dal gruppo si è assestato a 362 milioni (da 365 milioni dell’anno precedente), gli investimenti sono stati di 302 milioni principalmente nel canale retail (inclusa l’acquisizione di un immobile commerciale a Madrid). La posizione finanziaria netta, dopo il pagamento dei dividendi per 154 milioni, è negativa per 406 milioni.Il trend per canale di vendita riflette le scelte strategiche in atto, spiega ancora la società. L’eliminazione dei saldi di fine stagione ha influito sul trend delle vendite retail nel corso del 2019. Il significativo taglio del canale wholesale, a partire dalla collezione Primavera Estate 2020, ha comportato un calo delle vendite del 4%. Entrambe queste decisioni strategiche mirano a preservare l’esclusività dei marchi e a proteggere il valore dei prodotti del gruppo. La reazione del mercato è stata positiva e le vendite a prezzo pieno sono aumentate del 6% su base annua.