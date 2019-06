Prada e AquaFil, nuova partnership in difesa dell'ambiente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Prada è attenta all'ambiente eun progetto che interpreta le iconichecon piùusando, un filato inIl prodotto nasce dall, azienda produttrice di questo tipo direcuperati negli oceani o destinati alle discariche come scarti di fibre tessili e vecchi tappeti. Questi vengono riportati alla vita, rigenerandoli per un secondo utilizzo, attraverso un processo di depolimerizzazione e ripolimerizzazione. Grazie a tale processo il filato ECONYL ha il valore intrinseco diCon Re-Nylon, la casa di moda si appresta a fare un ulteriore passo verso la sostenibilità con l'ambiziosoIl progetto riflette l'impegno del Gruppo Prada nella promozione di una. "Sono orgoglioso di annunciare il lancio della collezione Prada Re-Nylon. Il nostro obiettivo è convertire tutto il nylon vergine Prada in Re-Nylon entro la fine del 2021. - rende noto, Head of Marketing and Communication del Gruppo Prada -Questa collezione ci permetterà di dare un contributo significativo e di creare prodotti senza impiegare nuove risorse"."Con questo progetto. Siamo felici di collaborare alla capsule collection Prada Re-Nylon, e soprattutto di partecipare alla sfida di conversione dell'intera produzione Prada in nylon rigenerato", affermaOggi, le azioni Aquafil quotate alla Borsa di Milano evidenziano un progresso dell'1%.