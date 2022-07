Pozzi Milano, Integrae SIM avvia copertura con Buy e TP a 1,5 euro

(Teleborsa) - Integrae SIM ha iniziato la copertura sul titolo Pozzi Milano, gruppo che opera nel settore dell'arte da tavola realizzando collezioni di "Themed Tableware" di medio-alto livello e articoli da regalo con il marchio di proprietà EasyLife sul mercato da oltre 15 anni. La società si è quotata il 19 luglio 2022 su Euronext Growth Milan (EGM) con un prezzo di collocamento di 0,50 euro euro per azione. Il prezzo obiettivo è stato fissato a 1,50 euro per azione (con un upside potenziale superiore al 55%), mentre il giudizio sul titolo è "Buy". Integrae SIM è Euronext Growth Advisor per la società ed è stato Global Coordinator del collocamento funzionale alla quotazione.

Gli analisti si aspettano un incremento del valore della produzione, che dovrebbe passare da 18,11 milioni di euro del 2021 a 35 milioni di euro del 2025 (CAGR 2021- 2025 del 17,7%). L'EBITDA è visto in crescita da 1,47 milioni di euro del 2021 a 4,95 milioni di euro del 2025, per un EBITDA margin che crescerà dal 8,1% al 14,1% del 2025. Credono che la società possa migliorare la propria NFP grazie ai flussi di cassa positivi generati dal progressivo aumento del volume d'affari e della marginalità. In particolare, stimano che la NFP possa raggiungere un valore cash positive nel 2025 pari a 5,66 milioni di euro.

Tra i punti di forza della società vengono citati: linea di offerta prodotti a grande impatto sulla creatività; modello di business snello e consolidato; partnership strategiche di lunga durata con i principali fornitori del settore e fidelizzazione della clientela e rete vendita; ampia offerta merceologica in continua evoluzione; quota export rilevante in crescita; allargamento del mercato con marchio Pozzi in tutte le sue declinazioni.

Le opportunità indicate sono: trend di mercato in crescita costante; grande potenziale del settore e-commerce mono-brand e multibrand; cambio abitudini post Covid che portano a una maggiore spesa per gli articoli della tavola; ottenimento di Economie di Gamma tramite M&A; allargamento di gamma verso prodotti con attenzione alla sostenibilità; allargamento di gamma per il mercato Ho.Re.Ca.

Tra i punti deboli ci sono: negozio tradizionale in fase di concentrazione e riduzione; presidio dei dati di vendita e digitali da migliorare; volumi e-commerce molto contenuti; dimensione aziendale ridotta rispetto ai grandi gruppi internazionali.

Inoltre, i rischi dal mercato sono: difficoltà a reperire risorse qualificate da un punto di vista tecnico e creativo nel settore; presenza di grossi player internazionali e settore che tende alla concentrazione; scenari macroeconomici a forte impatto sul settore come aumento dei trasporti, delle materie prime, dei costi energetici.