Powersoft, titolo corre dopo positiva semestrale

(Teleborsa) - Powersoft chiude il primo semestre con un utile netto di 1,6 milioni di euro, in crescita del 19% rispetto ai 1,4 milioni di euro dell'esercizio precedente.



I ricavi consolidati sono in crescita del 3,6% a 18,9 milioni di Euro, mentre l'EBITDA aumenta del 30,3% a 3,4 milioni di Euroe l'EBIT del 21,9% a 2,3 milioni di Euro. Posizione Finanziaria Netta al 30 giugno 2019 positiva per 8,4 milioni di Euro rispetto a 8,3 milioni di Euro al 31 dicembre 2018.



Il titolo Powertsoft in Borsa mostra oggi un ampio incremento del 5,69%.