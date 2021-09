Powersoft, ricavi in crescita a 16,1 milioni di euro nel 1° semestre 2021

Mercoledì 29 Settembre 2021, 18:45

(Teleborsa) - Il CdA di Powersoft - società quotata su AIM Italia e attiva nei sistemi di amplificazione audio, trattamento del segnale e sistemi di trasduzione per il settore pro-audio - ha approvato la relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2021. I ricavi sono stati di 16,1 milioni di euro, in crescita dell'8,6% rispetto ai 14,9 milioni del primo semestre 2020. L'EBITDA è stato di 2,1 milioni (+45,4%), con un EBITDA margin in crescita al 13,4%. L'utile netto di periodo si è assestato a 0,9 milioni, rispetto a 0,8 milioni di euro del primo semestre 2020.

La Posizione Finanziaria Netta al 30 giugno 2021 risulta positiva (cassa) per 11,4 milioni di euro, rispetto a 9,7 milioni di euro al 31 dicembre 2020. Essa è composta principalmente da disponibilità liquide per 12,5 milioni e poste passive per 1,1 milioni, principalmente relative alla contabilizzazione dei debiti per leasing operativi sorti a seguito dell'applicazione dell'IFRS.

"Siamo soddisfatti dei risultati raggiunti in questo primo semestre 2021, che evidenzia un forte miglioramento di tutti gli indicatori economico finanziari trainati da una generalizzata ripresa dei mercati di riferimento e dai primi risultati conseguiti nell'ambito dell'evoluzione del nostro riposizionamento strategico da Product Company a Solution Provider", ha commentato l'AD Luca Lastrucci.

"La crescita sta continuando anche nei primi mesi del secondo semestre - ha aggiunto - con un positivo andamento dell'ordinato proveniente dalle principali aree geografiche in cui il gruppo opera, che ci rende ottimisti sui risultati della seconda parte dell'anno, nonostante un contesto di sfide crescenti derivanti dallo shortage di componentistica elettronica cui cerchiamo di fare fronte con una sempre maggiore flessibilità operativa ed una più efficace gestione del magazzino".

(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)