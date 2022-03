Powell (FED): riduzione bilancio più rapida che in passato, possibile da maggio

(Teleborsa) - "La probabilità di recessione non è elevata, le condizioni del mercato del lavoro sono tese quindi l'economia è forte e continuerà a essere florida mentre c'è la normalizzazione della politica monetaria. La domanda aggregata è attualmente forte e la maggior parte dei previsori prevede che rimanga tale. L'economia è quindi molto forte e in grado di sopportare un restringimento della politica monetaria". Lo ha affermato il presidente della FED Jerome Powell nella conferenza stampa che ha seguito il meeting di marzo della banca centrale statunitense. La FED ha deciso di alzare i tassi di 25 base, segnando il primo aumento in oltre tre anni in un momento in cui l'inflazione ha raggiunto livelli mai visti negli ultimi 40 anni.

Un tema caldo delle domande dei giornalisti è stata l'inflazione. La Federal Reserve prevede che l'inflazione torni al 2%, ma il ritorno richiederà più tempo del previsto, ha spiegato Powell. "Come sottolineiamo nel nostro statement, con un adeguato rafforzamento della politica monetaria, prevediamo un ritorno dell'inflazione al 2%, mentre il mercato del lavoro rimane forte", ha affermato. Powell ha detto che prima dell'invasione dell'ucraina le previsioni erano per un picco dei prezzi al consumo nel primo trimestre, una certa stabilità e poi un calo verso fine anno. "Ora vediamo l'inflazione in salita nel breve termine, anche a causa dei prezzi dell'energia e del carburante - ha sottolineato - L'aspettativa è ancora che l'inflazione inizierà a calare nella seconda parte dell'anno, ma rimarrà alta fino alla metà dell'anno".

Il presidente della FED ha affermato che la banca centrale inizierà a ridurre le disponibilità di asset sul suo bilancio (che ammonta a quasi 9 trilioni di dollari) in una futura riunione politica. "Ci aspettiamo di annunciare l'inizio della riduzione del bilancio in una riunione imminente", ha detto Powell. "Nel prendere decisioni sui tassi di interesse e sul bilancio, terremo conto dei contesti più ampi nei mercati e nell'economia e utilizzeremo i nostri strumenti per sostenere la stabilità finanziaria e macroeconomica", ha aggiunto. In un'altra risposta sullo stesso tema ha poi detto che l'attuazione potrebbe arrivare "alla nostra prossima riunione di maggio". "Il framework sembrerà molto familiare alle persone che hanno familiarità con l'ultima volta che l'abbiamo fatto - ha detto - Ma sarà più veloce dell'ultima volta e ovviamente è molto prima nel ciclo rispetto all'ultima volta."

Alla domanda su cosa spingerebbe la FED ad adeguare il ritmo dei suoi rialzi dei tassi, Powell ha affermato che la banca centrale potrebbe accelerare i suoi piani se fosse necessaria una stretta monetaria più aggressiva. "Il modo in cui pensiamo a questo è che ogni incontro è un live meeting - ha detto - Analizzeremo le condizioni in evoluzione e se concluderemo che sarebbe appropriato muoverci più rapidamente allora lo faremo". "Non posso essere perfettamente preciso al riguardo. Ma questa è sicuramente una possibilità durante l'anno", ha aggiunto.

Quando gli è stato chiesto se i tassi di interesse più elevati potrebbero potenzialmente portare a tassi di disoccupazione più grandi, il presidente della FED ha sottolineato l'attenzione al raggiungimento della stabilità dei prezzi. "Senza la stabilità dei prezzi, non puoi davvero avere un periodo prolungato di massima occupazione - ha detto Powell - Il piano è di ripristinare la stabilità dei prezzi, sostenendo anche un mercato del lavoro forte. Questa è la nostra intenzione e crediamo di poterlo fare. Ma dobbiamo ripristinare la stabilità dei prezzi".