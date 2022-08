Powell, Fed manterrà approccio aggressivo contro l'inflazione ma non sarà indolore

(Teleborsa) - "L'obiettivo principale delin questo momento è riportare l'inflazione al target del 2%. La stabilità dei prezzi è responsabilità della Federal Reserve e funge da fondamento della nostra economia". Così il, nel suo atteso intervento al simposio economico di Jackson Hole." - ha spiegato Powell - avvertendo che il ripristino di tale stabilità "richiederà del tempo e l'uso forzato dei nostri strumenti per portare domanda e offerta in un migliore equilibrio". È probabile - ha detto ancora il banchiere - che "al di sotto del trend".. Sono conseguenze sgradevoli di quello che bisogna fare per ridurre l'inflazione. Ma".L'economia statunitense sta chiaramente rallentando rispetto ai tassi di crescita storicamente elevati del 2021 - ha sottolineato il presidente Fed - ma il. Quanto al, nel mese di luglio, Powell ha spiegato che sebbene sia un risultato positivo, ilLa nostra- ha detto - "". Ad un certo punto, con l'ulteriore inasprimento dell'orientamento della politica monetaria, "sarà probabilmente opportuno rallentare il ritmo degli aumenti".