Povertà, Inps: 1,3 milioni di persone hanno beneficiato del Rei nel 2018

(Teleborsa) -nel 2018 sono state bendi cuiresidenteE' quanto emerge dalll'pubblicato dall'Inps per comprendere i feedback ottenuti dalla misura di contrasto alla povertà che dal 1° gennaio 2018 ha preso il posto del Sia, sostegno per l'inclusione attiva.Nell'anno appena passato "sono stati erogaticoinvolgendo 1,3 milioni di persone. La maggior parte dei benefici sono stati erogati nelle regioni del Sud: il 68% dell'importo complessivo erogato e interessamento del 71% delle persone coinvolte". "Il 46% dei nuclei beneficiari del Rei, che rappresentano il 50% delle persone coinvolte, risiedono in sole due regioni: Campania e Sicilia. A seguire Puglia, Lazio, Lombardia e Calabria coprono un ulteriore 29% dei nuclei e il 27% delle persone coinvolte", spiega l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.A livello nazione, ovvero il numero di persone coinvolte ogni 10 mila abitanti,, raggiungendo valori più alti nelle zone del Sud Italia comedove si registrano rispettivamente cifre per 634,603 e 447, e sisensibilmente in regioni comedove si registra una media di 28 nella prima e 37 nella seconda.Inoltre, sempre da quanto riferito nel report trimestrale,, percentuale che si eleva fino al 29% nel Nord del Paese.