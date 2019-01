Poste Vita aderisce a protocollo Onu per sostenibilità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Poste Vita punta sullo sviluppo sostenibile e aderisce ai(Psi), confermando l'impegno del gruppo ad applicare i principi promossi dalle Nazioni Unite e a farsene promotrice attraverso i programmi United Nations Global Compact e United Nations Environment Programme Finance Initiative (Unep Fi).«L'attuazione dei principi rappresenta per Poste Vita un ulteriore passo concreto e tangibile per contribuire allapromozione e innovazione del sistema Paese, garantendone uno sviluppo economico sostenibile - ha dichiarato Matteo Del Fante, amministratore delegato di Poste Italiane -. In linea con il Piano di Sostenibilità adottato dal Gruppo Poste Italiane, Poste Vita ha sottoscritto i Principles e si appresta ad essere una azienda leader nella diffusione di una cultura sostenibile attraverso un'efficace integrazione dei criteri Environmental, Social e Governance (Esg) nelle politiche assicurative e finanziarie».«Poste Italiane conferma l'impegno di integrare nella strategia di Gruppo le tematiche Esg- ha dichiarato Giuseppe Lasco, Responsabile Corporate Affairs di Poste Italiane -. Si tratta di un'ulteriore tappa nel percorso avviato dal Gruppo per garantire la piena attuazione dei principi di integrità e trasparenza che sono alla base di uno sviluppo sostenibile. Questo approccio si traduce in un vantaggio competitivo, nella capacità di creare valore nel lungo periodo e nel miglioramento della percezione della nostra azienda da parte di tutti gli stakeholder».