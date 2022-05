Poste, risultati in crescita nel primo trimestre

Giovedì 12 Maggio 2022, 10:00







(Teleborsa) - Utile netto in crescita per Poste italiane nel primo trimestre dell'anno, pari a 495 milioni di euro (+10,6%). I ricavi sono in aumento a 2,973 miliardi di euro (+1,4%), mentre il risultato operativo cresce dell'11,8% a 694 milioni di euro.



La posizione patrimoniale evidenzia un total capital ratio di bancoposta pari al 23,9% (di cui cet1 ratio pari al 21,1%), leverage ratio pari al 3,1% e solvency ii ratio del gruppo assicurativo poste vita pari al 272%.