Poste, 26 mila mezzi green per il recapito entro il 2022: obiettivo ridurre del 40% le emissioni

Ultimo aggiornamento: 00:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Poste Italiane rafforza la flotta green e continua a viaggiare ad energia pulita. Sono già 6.161 i mezzi ecologici utilizzati ogni giorno dai portalettere per il recapito nei 7.914 Comuni d’Italia che rendono ecologica la consegna dei pacchi e della corrispondenza.Attualmente i veicoli green in forza nei 703 Centri di distribuzione postale presenti in tutta Italia sono 2.804 automobili, 1.998 motomezzi e 1.359 nuovi motocicli elettrici a tre e quattro ruote. L’azienda sta infatti realizzando un piano di sostituzione del proprio parco con mezzi a ridotto impatto ambientale con l’obiettivo di arrivare a 26 mila mezzi entro il 2022.I nuovi tricicli, in particolare, sono alimentati elettricamente al 100%, hanno una potenza di 4 kW che garantisce una velocità massima di 45km/h, in linea con i limiti imposti dal codice della strada nei centri abitati e sono dotati di un’autonomia energetica di circa 60 km, tale da permettere ai portalettere di consegnare la corrispondenza e i pacchi giornalieri con una sola ricarica.La particolare conformazione del veicolo a tre ruote, inoltre, ne aumenta la stabilità e la sicurezza per il conducente e permette l’installazione di uno speciale baule che aumenta la quantità di pacchi e lettere trasportabili: fino a 270 litri, contro i 76 dei motocicli tradizionali, caratteristica ancora più importante visto il costante aumento dei pacchi da consegnare grazie allo sviluppo importante dell’e-commerce.Il rinnovo della flotta aziendale con l’obiettivo di ridurre del 40% le emissioni inquinanti, è parte del programma di impegni per i Comuni Italiani con meno di 5.000 abitanti promosso dall’amministratore delegato del gruppo Matteo Del Fante. «Ogni giorno abbiamo circa 33.500 mezzi che girano per il paese – ha dichiarato Del Fante – per cui abbiamo molto a cuore il tema della sostenibilità. Ci siamo dati l’obiettivo di ridurre di circa il 40% le emissioni entro il 2022 passando da circa l’11% di mezzi green ad oltre il 50%».