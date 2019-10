Poste, nuovo piano per i piccoli comuni. Del Fante: pos in comodato d'uso gratuito

Ultimo aggiornamento: 14:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Poste Italiane conferma il suo impegno a presidio del territorio e a favore dei piccoli comuni. L'azienda guidata da Matteo Del Fante ha annunciato che «intende dotare i Comuni di almeno due Pos in comodato d'uso gratuito con commissioni di accettazione gratuita per tutte le carte di Poste Italiane». È uno dei nuovi impegni assunti oggi con i sindaci dei piccoli enti, in questo caso «per andare incontro alle esigenze delle amministrazioni locali derivanti anche dall'evoluzione degli strumenti di pagamento», offrendo quindi «servizi di pagamento e pos gratuiti per i comuni».Oggi a Roma, in occasione del secondo incontro "Sindaci d'Italia", alla presenza del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, di ministri e istituzioni, Del Fante ha illustrato la realizzazione delle iniziative 2018 ed ha presentato ai nuovi impegni del Gruppo. I nuovi servizi sono dedicati alle realtà locali con meno di 5.000 abitanti e puntano a rinnovare, a distanza di un anno dal loro primo incontro, il dialogo diretto e permanente sulle esigenze specifiche del territorio.«Siamo consapevoli dell'importanza strategica della presenza capillare di Poste e della nostra capacità di collegare i territori alle istituzioni e ai servizi erogati centralmente - ha detto Del Fante -. La nostra azienda accorcia le distanze, agevola le relazioni, direi che è una sorta di intermediario tra le diverse aree del Paese. E' giunto ora il momento - ha aggiunto - di compiere una nuova tappa, arricchendo le iniziative realizzate e confidando nel fatto che i progressi conseguiti costituiscono una testimonianza della comune capacità di lavorare al servizio dell'Italia, favorendone lo sviluppo, la coesione sociale e territoriale».Maria Bianca Farina, presidente del gruppo, ha aperto i lavori, spiegando che Poste Italiane è pronta «rendere sempre più saldo e forte il suo legame con i territori».