19 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







(Teleborsa) - Dopo gli obiettivi raggiunti dal piano Deliver22, Poste Italiane presenta il nuovo piano strategico '2024 Sustain & Innovate' che "prosegue nel percorso di crescita sostenibile e profittevole".

Il gruppo guidato da Matteo Del Fante punta ad un utile netto ad 1,6 miliardi nel 2024, in crescita del 33% rispetto al 2020 e annuncia una politica dei dividendi "chiara e competitiva": una cedola in aumento del 35% nell'arco di piano.

Tra gli altri target finanziari di gruppo al 2024 Poste vede anche i ricavi a 12,7 miliardi "con un tasso annuo di crescita (CAGR) del 3% (2019 - 2024), grazie al contributo di tutti i segmenti di business". Il risultato operativo è atteso a 2,2 miliardi (da 1,5 miliardi nel 2020) trainato "dall'efficienza operativa".

Con il nuovo piano, Poste Italiane stima una crescita delle attività finanziarie totali dei clienti a 615 miliardi nel 2024 (569 miliardi nel 2020), "supportate dall'evoluzione del mix di prodotti di investimento". La spesa per investimenti raggiungerà il "livello record di 3,1 miliardi, tra il 2021 e il 2024, a sostegno della trasformazione, con oltre il 60% degli investimenti aventi caratteristiche ESG". La posizione finanziaria netta è stimata stabile nel segmento Corrispondenza, Pacchi e Distribuzione: da -1,9 miliardi nel 2020 a -1,8 miliardi nel 2024, con la generazione di cassa operativa a sostegno degli investimenti e della distribuzione dei dividendi.

"A conferma della rilevanza dei temi ambientali per la nostra strategia, Poste Italiane diventerà un'azienda a zero emissioni nette entro il 2030" - afferma Matteo Del Fante, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Poste Italiane nel commentare i risultati -. Le nostre persone si sono dimostrate essenziali per il nostro successo e continueremo ad investire su di loro". Siamo orgogliosi - aggiunge - del nostro ruolo chiave nel piano di vaccinazione nazionale, con circa 2 milioni di dosi di vaccino già consegnate, a sostegno dell'Esercito Italiano, grazie alla nostra piattaforma tecnologica nativa su cloud".