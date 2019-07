Poste Italiane, utile netto semestre sale a 763 milioni

Poste Italiane chiude il primo semestre 2019 con un utile netto in crescita del 4% a 763 milioni. I ricavi sono saliti dell'1,7% a 5,5 miliardi mentre il risultato operativo (ebit) è salito del 2,6% a 1,081 miliardi.



La società fa sapere l'intenzione di mettere in pagamento un acconto sul dividendo relativo all'esercizio 2019 in data 20 novembre 2019, con data stacco coincidente con il 18 novembre 2019 e record date (ossia data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso) in data 19 novembre 2019.