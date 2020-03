Poste Italiane, utile a 1,34 miliardi nel 2019

(Teleborsa) - Poste Italiane chiude l'esercizio 2019 con un utile netto in calo del 4% a 1,34 miliardi, mentre l'utile netto normalizzato che esclude poste straordinarie sale del 7,3% a 1,26 miliardi. Crescono i ricavi a 11.038 milioni (+1,6%), mentre il risultato operativo (EBIT) si attesta a 1.774 milioni (+18,4%).



Aumento delle masse gestite (Total Financial Assets - TFA), che ora ammontano a 536 miliardi (+22 miliardi euro a partire da dicembre 2018).



Aumento del dividendo a 0,463 euro, in crescita del 5% rispetto all'esercizio del 2018 e in linea con l'impegno di crescita progressiva del dividendo prevista nel Piano Strategico Deliver 2022



Gli obiettivi 2020 sono stati aggiornati e non prevedono per ora impatti dalla situazione del Coronavirus: ricavi a 11,1 miliardi, risultato operativo (EBIT) per 1,8 miliardi ed utile netto a 1,3 miliardi.



