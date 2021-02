© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -chiude ilcon undi euro, in crescita del 18,7% rispetto all'anno precedente, econ un risultato netto di, in calo del 10,2% rispetto al 2019.Il risultato operativo () del quarto trimetre si porta arispetto al pari periodo dell'esercizio precedente."Poste Italiane ha riportato risultati solidi nel quarto trimestre, con tutti i segmenti che hanno contribuito alla progressione della redditività operativa, gettando solide basi per la crescita futura di tutte le nostre attività", ha commentato l'Amministratore delegato, aggiungendo "siamo pronti ad affrontare il futuro, facendo leva sui punti di forza del nostro business e supportati dalla nostra visione strategica - che si è già dimostrata capace di anticipare i principali trend".Poste Italiane ha anche annunciato unche rappresenta un incremento del 5% rispetto all'esercizio precedente.del trimestre si sono portati ain crescita dell'1,4% rispetto all'anno precedente, portando i(-4%). Più in dettaglio, i ricavi dasono ammontati a 950 milioni nel trimestre, registrando un aumento dell'1,4%, mentre i ricavi dasono balzato a 215 milioni, in aumento del 15,2%. Iricavi dasi sono attestati a 1,3 miliardi, in calo dello 0,1%, mentre i ricavi dasono stati pari a 451 milioni, in crescita dello 0,1%.Lesono lievitate a, in crescita di 33 miliardi nell'anno, grazie ad una raccolta netta retail record di 15 miliardi, che pone solide fondamenta per l'attività commerciale futura., con un CET1 ratio al 17,8% ed un Solvency II ratio del gruppo assicurativo poste Vita al 279%.