Poste Italiane, utile 1° trimestre in calo a 306 milioni

(Teleborsa) - Poste Italiane chiude il 1° trimestre con undi euro, rispetto ai 439 milioni del pari periodo dl 2019 (-30%).La società riporta anchedi euro,rispetto al primo trimestre 2019; ricavi normalizzati pari a 2.456 milioni (-4,4% rispetto al primo trimestre del 2019). Il risultato operativorispetto al primo trimestre 2019) determinato da minori ricavi dovuti al lockdown e da costi one-off per far fronte all'emergenza.Le(TFAs) ammontano a(+2,6 miliardi rispetto a dicembre 2019), con una solida raccolta netta retail di 5,7 miliardi, trainata da prodotti di liquidità in un mercato volatile"Sebbene la performance del 2020 sia stata impattata dal lockdown, i recenti eventi hanno accelerato trend emergenti chiave e confermato la direzione strategica del Piano Deliver 2022", sottolinea, ricordando l'impegno del Gruppo per la tutela della salute dei dipendenti e dei clienti in questo periodo difficile. "Durante questa crisi - ha aggiunto - abbiamo continuato a supportare tutti i nostri stakeholder, rafforzando la nostra reputazione. Poste è un operatore di sistema; il nostro ruolo è diventato più importante e questo si tradurrà in un business più forte e sostenibile. Insieme, saremo all'altezza della sfida.", con un profilo di indebitamento limitato ed equilibrato nelle scadenzePerformanceregolamentari solidi con undel Gruppo Assicurativo, al di sopra delle ambizioni manageriali del 200% lungo l'arco di piano