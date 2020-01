Poste Italiane rafforza il suo impegno per la tutela dei diritti umani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Poste Italiane porta avanti il suo impegno nella tutela dei diritti umani. L'amministratore delegato del gruppo Matteo Del Fante ha illustrato i principi ispiratori della politica di Poste nell'ambito del workshop «Business e diritti Umani: il ruolo delle Imprese per lo sviluppo sostenibile». L’evento è stato organizzato in collaborazione con la Società italiana per l’organizzazione internazionale (Sioi) con l’obiettivo di confermare e rafforzare l’impegno preso nel 2018 da Poste Italiane con l’approvazione della Politica aziendale in materia di tutela e protezione dei diritti umani.Al workshop, aperto da Franco Frattini, presidente della Sioi, hanno partecipato Enrico Giovannini, portavoce dell’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (ASviS), Fabrizio Petri (presidente del comitato interministeriale per i diritti umani (Maeci), Gianni Rosas, direttore dell’ufficio italia dell’International labour office (Ilo) e Maria Benedetta Francesconi, responsabile politiche di promozione della responsabilità d’impresa del ministero dello Sviluppo economico.Poste Italiane considera la tutela dei diritti umani uno standard globale di condotta per le imprese chiamate ad attuare strategie di protezione e promozione dei modelli di sviluppo sostenibile nel rispetto dei diritti dei lavoratori e di coloro potenzialmente interessati dall’impatto delle attività economiche. Secondo la visione di Poste, infatti, un modello di business di successo può affermarsi solo in una società dove stato di diritto, protezione dei diritti umani e sostenibilità ambientale sono adeguatamente tutelati, perché l’utilizzo sistematico dei criteri di responsabilità sociale d’impresa può influire positivamente sulla competitività, rappresentando ormai un requisito minimo per i mercati economici internazionali.Poste Italiane è consapevole di poter svolgere un ruolo nell’affermazione dei principi di sviluppo sostenibile nel mondo delle imprese italiane e lavora in direzione di un impegno comune, sensibilizzando e favorendo l’esercizio di responsabilizzazione e di miglioramento del business.