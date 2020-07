Poste Italiane, su risultati 1° semestre si sente impatto Covid-19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -chiude il 1° semestre con un, in calo del 28,5% rispetto al primo semestre del 2019. Il trimestre chiude con un utile a 239 milioni, in contrazione del 26,2% sul 2019.Anche isono stati impattati dal lockdown e risultato pari nel semestre a, in diminuzione del 7,9%rispetto allo stesso periodo del 2019, e nel trimestre a 2,3 miliardi, in calo del 13,1% sul 2019. Più in dettaglio, nel semestre, i ricavi da corrispondenza e pacchi segnano una diminuzione del 16,1%, quelli da pagamenti e mobile aumentano del 10,3%, quelli da servizi finanziari scendono del 4,9% e quelli da servizi assicurativi diminuiscono del 7,2%.Risultato operativoin diminuzione del 29,2% anel primo semestre dell'annno e del 29,9% a 325 milioni nel secondo trimestre 2020.(TFA) pari a+12,2 miliardi rispetto a dicembre 2019), con una solida, con CET1 ratio di BancoPosta pari al 17,6% e Solvency II ratio del Gruppo Assicurativo Poste Vita pari a 216%.