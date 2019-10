© RIPRODUZIONE RISERVATA

Poste Italiane ancora nel segno della responsabilità sociale e di impresa. Il gruppo, guidato da Matteo Del Fante, ha partecipato alla settima edizione del salone della Csr e dell'innovazione sociale di Milano. Nell'ambito dell'evento dedicato alla sostenibilità l'azienda ha preso parte a due tavole rotonde. Nella prima intitolata "Impact investing per creare valore condiviso" il responsabile degli Investimenti di PosteVita ha raccontato l’importanza dell’adesione ai Principles for Responsible Investments (Pri) e ai Principles for Sustainable Insurance (Psi) delle Nazioni Unite, con l’obiettivo di perseguire performance di investimento sostenibili nel tempo, ridurre il profilo di rischio dei portafogli e agire in linea con i principi di integrità e trasparenza.Nella seconda tavola rotonda, invece, riguardante la mobilità sostenibile è intervenuto il responsabile Fleet Management di Poste Italiane e ha spiegato la strategia dell’azienda che ha ridotto le emissioni di CO 2 del 5% negli ultimi tre anni. Poste Italiane ha iniziato nel 2016 un rinnovamento dei veicoli utilizzati dagli oltre 25mila postini per la consegna di lettere e pacchi puntando sulla mobilità elettrica, sostituendo le auto e i furgoni con modelli green e i motocicli a motore con tricicli elettrici, più stabili e con maggior spazio di carico.La partecipazione di Poste Italiane al salone della Csr e dell’innovazione sociale dimostra l’attenzione dell’azienda verso la responsabilità sociale d’impresa: il gruppo ha presentato proprio quest’anno il suo primo bilancio integrato mostrando i risultati del Piano Esg (Environmental, social and governance).