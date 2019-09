Poste Italiane debutta nell'indice Dow Jones Sustainability

Poste Italiane debutta nel Dow Jones Sustainability World Index (DJSI) e nel più selettivo Europe Dow Jones Sustainability Index. Il Dow Jones Sustainability Index include solo le società ritenute migliori nella gestione del proprio business. Queste vengono valutate secondo criteri di responsabilità economica, sociale e ambientale dalla società RobecoSam che conduce l'assessment.

«Questo riconoscimento premia lo sforzo che Poste Italiane ha compiuto negli ultimi due anni per attuare una strategia di sostenibilità strutturata e pienamente coerente con gli obiettivi di business: valori come integrità e trasparenza, attenzione alle persone, rispetto per l’ambiente, sostegno ai territori e gestione responsabile delle attività finanziarie rappresentano non soltanto un presupposto fondamentale per fare impresa in modo eticamente corretto, contribuendo al benessere e alla crescita sostenibile della collettività, ma indicano anche la strada migliore per garantire il successo nel medio e nel lungo periodo», ha commentato così il risultato ottenuto l'amministratore delegato di Poste Italiane Matteo Del Fante.

«L’ingresso nelle prestigiose classifiche di sostenibilità Dow Jones è il risultato di un lungo e impegnativo lavoro di squadra. Un percorso che ha preso avvio con la definizione del Piano Strategico Esg, proseguito con l’adesione ai Principles for Sustainable Insurance e ai Principles for Responsible Investment delle Nazioni Unite, e con l’adozione di un nuovo codice etico e di un sistema di gestione anticorruzione che, per la prima volta in Italia nel settore della finanza e delle comunicazioni, ha ottenuto la certificazione ISO 37001. L’inclusione nel DJSI costituisce uno stimolo a proseguire lungo questo percorso per un’affermazione sempre più estesa e concreta dei principi Esg nelle attività aziendali», ha aggiunto Giuseppe Lasco, vicedirettore generale e responsabile corporate affairs di Poste Italiane.

