Poste Italiane, utile netto in crescita. Titolo su a Piazza Affari

«Poste Italiane ha continuato a crescere nel terzo trimestre e prevede di realizzare per il 2018 gli obiettivi individuati da Deliver 2022, il piano strategico quinquennale costruito sulla base di solidi fondamentali e alla luce dell'evoluzione delle esigenze dei clienti». Lo ha dichiarato Matteo Del Fante, amministratore delegato di Poste Italiane commentando i conti dei primi nove mesi 2018.Tutte le unità di business hanno contribuito alla crescita, con i ricavi di gruppo che hanno raggiunto 2.522 milioni per il terzo trimestre del 2018 (+5,3% rispetto al terzo trimestre del 2017) e 7.951 milioni per i primi 9 mesi del 2018 (+0,7% rispetto ai primi 9 mesi del 2017).Sotto controllo e i costi del gruppo e in linea con gli obiettivi, così come il risultato operativo. L'utile netto è pari a 321 mln per il terzo trimestre del 2018 (+50% rispetto al terzo trimestre del 2017) e a 1.056 mln per i primi 9 mesi del 2018 (+45,9% rispetto ai primi 9 mesi del 2017) grazie al miglioramento dei risultati operativi.Inoltre Poste ha registrato un incremento delle attività finanziarie totali. Al 30 settembre 2018 il totale delle attività finanziarie totali risulta pari a 513mld, in rialzo di 7mld rispetto a dicembre 2017, grazie ad una raccolta netta positiva di €6,8mld, generata da prodotti vita, fondi di investimento e depositi.A fine di settembre il Solvecy II del Gruppo era pari al 172% prima della rettifica per la volatilità e sarà in aumento a circa 210% su base proforma grazie a misure proattive di gestione del capitale.Il dividendo di Gruppo per il 2018 sarà pari a 0,44 per azione, in aumento del 5% su base annua come previsto da Deliver 2022, grazie ad un utile per azione (EPS) di 0,81 euro nei primi nove mesi del 2018.Brilla il titolo a Piazza Affari: dopo essere arrivato a crescere di oltre il 4% sale dell'1,5%.