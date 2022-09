Poste Italiane cresce nel settorre dei pagamenti: chiusa per 700 milioni l'acquisizione di Lis

Poste Italiane, attraverso la propria controllata PostePay, ha perfezionato l'acquisizione di LIS Holding da International Game Technology. LIS, partner commerciale di lunga data di Poste Italiane, offre servizi quali il pagamento di bollettini, carte di pagamento prepagate, ricariche di telefonia e vouchers, nonché soluzioni per esercenti ed imprese. Attiva nel mercato italiano dei pagamenti di prossimità attraverso una rete di circa 54.000 punti vendita convenzionati, nel 2021 ha generato un fatturato lordo di 228 milioni di euro e un margine operativo lordo di 40 milioni di euro, mentre nel primo semestre del 2022 ha registrato un fatturato lordo di 132 milioni di euro e un margine operativo lordo (+16% anno su anno) di 24 milioni di euro.



Il corrispettivo per l'acquisto del 100% del capitale sociale di LIS è pari a 700 milioni di euro, inclusa la cassa netta disponibile concordata convenzionalmente pari a 70 milioni di euro, come annunciato lo scorso 28 febbraio 2022. Il closing è arrivato dopo l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni regolamentari e da parte delle autorità garanti della concorrenza.





"L'acquisizione di LIS rappresenta la più rilevante operazione finanziaria di acquisizione nella storia di Poste Italiane, a testimonianza dell'impegno profuso ad aumentare la nostra quota di mercato nel segmento dei pagamenti in rapida crescita, rafforzando il posizionamento di PostePay come azienda leader nel settore paytech e contribuendo ulteriormente all'attuazione della nostra strategia omnicanale", ha commentato l'ad Matteo Del Fante.PostePay farà leva sul know-how tecnologico di LIS per ampliare la propria offerta di prodotti e rafforzare le soluzioni dedicate alle Piccole e Medie Imprese. La controllata di Poste Italiane gestisce 28,3 milioni di carte di pagamento e circa 10 milioni di portafogli digitali al 30 giugno 2022. I ricavi del segmento Pagamenti e Mobile sono cresciuti del 21% anno su anno nel primo semestre 2022.