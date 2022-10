Poste Italiane, 160 anni di storia nella mostra multimediale allestita nel palazzo di piazza San Silvestro a Roma

Poste Italiane, in occasione delle celebrazioni del 160esimo anniversario dell’azienda, apre “Poste Storie”, spazio espositivo all’interno della sede di piazza San Silvestro a Roma. Con l’apertura al pubblico di “Poste Storie”, la società racconta il suo secolo e mezzo di vita attraverso un viaggio che lega storia, costume, economia, evoluzione tecnologica e arte contemporanea. Un’occasione per ricordare il lungo cammino di Poste Italiane dal 1862 a oggi.

La mostra multimediale è un itinerario a tema disegnato in uno spazio profondamente simbolico, un ampio e affascinante percorso in cui il visitatore procede dialogando con strumenti narrativi multimediali e digitali per ripercorrere la storia, la vita delle donne e degli uomini, i valori e la forza innovativa di Poste Italiane.

Per affrontare il lungo viaggio nella storia di Poste Italiane nel futuro del Paese il visitatore sarà introdotto al percorso espositivo da immagini e video, che ne anticipano brevemente i contenuti. Avrà poi a disposizione documenti originali, app, video, podcast e opere di arte visiva per attraversare i 160 anni che hanno visto nascere il servizio postale nazionale dopo l’Unità d’Italia, e rivivere i momenti più significativi dell’evoluzione delle Poste fino ad oggi.

Sin dall’ingresso il pubblico potrà soddisfare curiosità e spigolature sulla storia di Poste Italiane che scorreranno su un monitor. Tre le aree espositive a tema. Nella prima, "I numeri", il visitatore entrerà in un ambiente avvolgente nel quale saranno proiettati numeri e parole memorabili sull’azienda.

Nella seconda stanza, "La storia e il presente", sulla storia di Poste Italiane, il racconto si dipana tra sette percorsi tematici: strumenti di lavoro, risparmio e pagamenti, comunicazione, tecnologia, lettere e pacchi, architettura, trasporti. A illustrarli video storici e contemporanei, foto, memorabilia e vetrofanie di grandi dimensioni che ripropongono le atmosfere dei tempi. Accanto ai memorabilia, il visitatore troverà poi un Qr code per accedere ai podcast che danno vita agli oggetti esposti.

Infine, l’ultima stanza, "I valori", mette al centro i valori di Poste Italiane e indirizza la comunicazione su un piano nuovo: l’arte visiva. Otto artisti, ciascuno col suo linguaggio e nella sua dimensione, dialogano con uno dei pilastri strategici dell’azienda e creano 8 opere visive in formato gigante al vivo. Due opere richiedono al pubblico un’interazione «manuale/analogica», mentre 6 opere superano il perimetro fisico per approdare ad una dimensione digitale che ne amplifica la percezione. Gli spettatori, infatti, inquadrando un QR code vengono immersi nella realtà aumentata dell’opera, possono entrarci in relazione e trovare il proprio punto di vista. Nella stanza dei valori i visitatori possono scaricare l’App PosteStorie, che consente di scattare selfie proiettati in ambienti in cui elementi di Poste sono presenti in maniera inconsueta. Al termine del percorso espositivo i visitatori potranno giocare con la ruota delle curiosità “Un Giro in Poste”: per rispondere a domande su Poste Italiane.

Lo spazio espositivo rimarrà aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 e il sabato dalle 9 alle12.