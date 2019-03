Poste Italiane, i risultati del 2018

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Poste Italiane ha chiuso il 2018 con ricavi pari a 10,8 miliardi di euro, in aumento del 2,2% rispetto al 2017.Il Risultato operativo è in rialzo a 1,5 miliardi (+33,5% rispetto al 2017), grazie al maggiore contributo di tutti i settori operativi e alle efficienze di costo realizzate.L'Utile netto si è attestato a 1,4 miliardi (+709 milioni rispetto al 2017), sostenuto dall'incremento dei ricavi e del risultato operativo.Il Coefficiente di solvibilità (Solvency 2) pari al 211% alla fine di dicembre 2018, grazie a misure proattive di gestione del capitale; il coefficiente pro forma pari al 235%, a seguito della recente approvazione 1,75 miliardi in Fondi Propri Accessori.Il Dividendo di Gruppo per il 2018 pari a 0,441, in aumento del 5% rispetto al 2017, soggetto all'approvazione dell'Assemblea, in linea con gli impegni del piano Delivery 2022, grazie ad un utile per azione (EPS) di 1,07 per l'anno in esame.