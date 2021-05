12 Maggio 2021

(Teleborsa) - Poste italiane chiude il 1° trimestre con un utile netto di 447 milioni di euro, in aumento del 46% rispetto all'anno precedente, con una strategia diversificata che continua a produrre risultati.

I ricavi del trimestre si sono attestati a 2,9 miliardi di euro, in crescita del 9,8% rispetto al 2020, grazie al buon andamento del business e ad una strategia commerciale diversificata. I ricavi da corrispondenza, pacchi e distribuzione sono in aumento del 18,9%, mentre quelli da servizi finanziari sono scesi del 3,8%. in Crescita i ricadi da servizi assicurativi che sono aumentati del 40% e quelli da pagamenti e mobile che sono saliti del 16,5%.

A fronte di una crescita dei costi del 3,7%, il risultato operativo (EBIT) del primo trimestre si è portato a 620 milioni di euro, in aumento del 40,8% rispetto all'anno precedente.

"Abbiamo conseguito una performance finanziaria solida già nel primo trimestre", ha commentato l'Ad Matteo Del Fante, ricordando che è stato avviato il nuovo Piano strategico o "2024 Sustain & Innovate".

Sono soddisfatto dei risultati raggiunti in termini di ricavi e costi; - ha aggiunto - siamo ora concentrati sul nostro crescente ruolo di pilastro strategico a sostegno dell'Italia, grazie alla nostra presenza omnicanale e alle nostre straordinarie persone".