Poste italiane nella top 100 mondiale delle asicurazoni al 15° posto della classifica di Brand Finance

Poste Italiane conquista il 15° posto nella graduatoria mondiale 2019 per reputazione e valore del marchio stilata da Brand Finance per il settore assicurativo. È la prima volta, si legge in una nota, che il gruppo guidato dall’amministratore delegato Matteo Del Fante entra nella Top100 di settore e lo fa scalando anche due posizioni nella Top ten italiana, nella quale sale dall’ottavo posto del 2018 al sesto posto del 2019, con un valore del brand stimato in oltre 6 miliardi di euro.L’indicatore di forza di Brand Finance, specializzata nella valutazione economica dei marchi e nella consulenza strategica, misura l’efficacia di immagine e di reputazione rispetto ai competitor e analizza la gestione e gli investimenti diretti e indiretti che influenzano il brand, il ritorno d’immagine e quello economico in relazione al giro d’affari. Nel caso di Poste Italiane tale indicatore ha registrato il maggior incremento in valore assoluto fra tutti i marchi italiani anno su anno.La posizione conquistata conferma il giudizio positivo della clientela, su cui si basa la classifica, e ribadisce l’eccellente risultato ottenuto nella graduatoria mondiale “Global 500”, resa nota da Brand Finance a gennaio, quando Poste Italiane ha scalato 88 posizioni facendo segnare la migliore performance per immagine e reputazione tra le aziende italiane. Poste è entrata così nel ristretto club dei marchi che vantano la tripla A (valutazione “estremamente forte”).«La 15° posizione nella classifica globale e il primato in Italia per i servizi assicurativi sono la conferma della qualità della nostra offerta di prodotti e servizi e del prestigio internazionale raggiunto da Poste Italiane - commenta l’amministratore delegato, Matteo Del Fante -. Stiamo raccogliendo i frutti del grande lavoro di riorganizzazione e di rilancio avviato con il piano strategico Deliver 2022. Il buon andamento dei risultati finanziari va evidentemente di pari passo con il costante aumento del grado di affidabilità e reputazione attribuita al Gruppo da cittadini e clienti».