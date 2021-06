Poste Italiane, CdA delibera riassetto di Nexive Group

Giovedì 24 Giugno 2021, 20:00

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Poste Italiane ha deliberato l'operazione di riassetto, nell'ambito del gruppo Poste Italiane, delle società Nexive Group S.r.l., Nexive Servizi S.r.l. e Nexive Network S.r.l., tutte interamente controllate, in via diretta o indiretta, dalla stessa Poste

Italiane.

In particolare, è prevista la fusione per incorporazione di Nexive Group e Nexive Servizi in Poste Italiane. Sarà attuata, inoltre, la scissione parziale da Nexive Network in favore di Poste Italiane, quanto al ramo d'azienda relativo alle attività di recapito della corrispondenza, che comprendono l'interessenza azionaria pari al 75% del capitale sociale di Nexive S.c.a.r.l., e in favore di Postel S.p.A., anch'essa interamente e direttamente controllata da Poste Italiane, quanto al ramo d'azienda relativo alle attività di stampa.