Poste, droni per consegnare i pacchi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Droni e veicoli senza conducente per consegnare i pacchi. È il futuro immaginato da Poste Italiane. Un progetto ancora in fase embrionale ma su cui gli uomini del gruppo sono già all'opera. «Stiamo lavorando sul progetto droni», dice l'amministratore delegato Matteo Del Fante, senza però dare ulteriori dettagli su come e quando le consegne arriveranno a casa dal cielo. «Ma ci sono altri progetti anche più interessanti», aggiunge Del Fante nel corso della presentazione dei conti 2018, chiusi con risultati in crescita oltre le previsioni del piano.Poste progetta consegne fatte «da veicoli senza conducente che parcheggiano sotto casa del destinatario, lo avvisano con un sms, lui scende, apre con un codice un cassetto del mezzo e ritira il pacco». Con la crescita continua delle spedizioni di pacchi, dovuta allo sviluppo esponenziale del commercio on line, l'azienda si riorganizza per intercettare la nuova domanda. «Crediamo ci sia un futuro importante per le consegne», insiste Del Fante. Venendo ai risultati del 2018, Poste chiude l'anno con un utile netto di 1,399 miliardi, 709 milioni in più rispetto all'anno precedente (+97%).«Tutti gli obiettivi finanziari per il 2018 sono stati realizzati», afferma Del Fante, sottolineando che il cda proporrà la distribuzione di un dividendo di 0,441 euro (+5%). Il gruppo staccherà quindi un assegno da 201 milioni per la Cassa depositi e prestiti, azionista con il 35%, e da 168 milioni per il Tesoro, che possiede un altro 29% della società. I ricavi aumentano invece del 2,2% a 10,864 miliardi. In particolare la corrispondenza e i pacchi generano ricavi per 3,58 miliardi (-1,4%),con il calo delle lettere controbilanciato dalla crescita continua del settore pacchi, e una perdita operativa di 430 milioni in miglioramento dal rosso di 517 milioni dell'anno prima. Aumentano invece i risultati del settore pagamenti, mobile e digitale (ricavi +11% a 592 milioni e utile operativo +4,7% a 204 milioni), servizi finanziari (giro d'affari su del 4,2% a 5,22 miliardi e risultato operativo in aumento del 33% a 859 milioni) e del ramo assicurativo (fatturato +1% a 1,47 miliardi e utile operativo +8,4% a 866 milioni).Per quanto riguarda invece l'ipotesi di entrare in Alitalia, «non c'è nessun progetto da parte di Poste italiane», assicura Del Fante.A Piazza Affari infine i risultati sono stati ben accolti dagli investitori: i titoli hanno chiuso in rialzo del 2,58% a 8,36 euro.