Poste, Del Fante: sostenibilità al centro della strategia. Al Tesoro assegno da 168 milioni

«Stiamo mettendo al centro della nostra strategia la sostenibilità, crediamo sia davvero importante che a livello di consiglio di amministrazione venga dato un segnale chiaro a tutta l'azienda, a tutto il management, perché non sia semplicemente una maniera per essere buoni cittadini dal punto di vista ambientale, ma permetta a tutti noi di interpretare in maniera più sostenibile il ruolo di un'azienda come Poste». Lo ha dichiarato Matteo Del Fante, amministratore delegato di Poste Italiane, durante l'assemblea degli azionisti. Rispondendo alla domanda se la società stia valutando l'emissione di un green bond, Del Fante ha replicato che «non c'è necessità di liquidità, ma valutiamo anche il green bond qualora dovesse esserci la necessità».Il manager di Poste Italiane ha poi annunciato che il Gruppo punta entro fine anno ad avere 3.500 tabaccai con la licenza "PuntoPoste", frutto dell'accordo firmato nell'ottobre dello scorso anno con Fit, la Federazione Italiana Tabaccai.Via libera poi dell'assemblea degli azionisti di Poste Italiane, con il 99,69% del capitale presente, al bilancio 2018 che ha visto un utile più che raddoppiato rispetto al 2017 pari a 1,399 miliardi. I soci hanno approvato anche la distribuzione del dividendo pari a 0,441 euro per azione, che porterà a Cdp (Cassa Depositi e Prestiti), primo azionista con il 35%, un assegno di 201 milioni, e al secondo azionista Tesoro 168 milioni.«Vorrei sottolineare la straordinaria performance che il mercato ha accordato al titolo Poste (pari al 52% da inizio anno), possibile anche grazie al grande contributo di tutte le persone di Poste che hanno consentito di raggiungere risultati davvero eccellenti», ha affermato la presidente della società, Maria Bianca Farina, aprendo i lavori dell'assemblea. In un anno il titolo Poste è passato da circa 7,30 euro a circa 9 euro, raggiungendo un picco di 9,5 euro a metà aprile.Oggi a Piazza Affari il tito ha chiuso con un -0,58% a 8,85 euro.