Positivi i mercati del Vecchio Continente

(Teleborsa) -, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente, mentre sembrano essere scemate le preoccupazioni per la situazione in Medio Oriente.L'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,12%. Sostanzialmente stabile l'oro, che continua la sessione a quota 1.567,8 dollari l'oncia. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,52%.Piccolo passo verso l'alto dello spread, che raggiunge quota +165 punti base, mostrando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,36%.si muove in territorio positivo Francoforte, mostrando un incremento dello 0,97%, trascurata Londra, che resta incollata sui livelli della vigilia, e sostanzialmente tonica Parigi, che registra una plusvalenza dello 0,45%.; sulla stessa linea, performance positiva per il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata in aumento dello 0,74% rispetto alla chiusura precedente. Buona la prestazione del FTSE Italia Mid Cap (+0,82%), come il FTSE Italia Star (0,9%).In buona evidenza a Milano i comparti tecnologia (+2,37%), sanitario (+2,03%) e beni per la casa (+1,61%).Il settore alimentare, con il suo -0,51%, si attesta come peggiore del mercato.di Piazza Affari, effervescente Fineco, con un progresso del 3,34%.Incandescente Diasorin, che vanta un incisivo incremento del 3,14%.In primo piano STMicroelectronics, che mostra un forte aumento del 2,54%.Decolla Poste Italiane, con un importante progresso del 2,53%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su Campari, che prosegue le contrattazioni a -0,61%.Sottotono Telecom Italia che mostra una limatura dello 0,56%.Al Top tra le azioni italiane a, Brunello Cucinelli (+7,92%) dopo i dati sulle vendite, Mutuionline (+3,93%), Cementir Holding (+2,44%) e Interpump (+1,91%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Illimity Bank, che ottiene -1,09%.Deludente Credito Valtellinese, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca Acea, che mostra un piccolo decremento dello 0,66%.Discesa modesta per IREN, che cede un piccolo -0,51%.