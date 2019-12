Positivi i listini europei. Debole Milano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Le principali borse europee tagliano il traguardo di metà seduta con segni positivi confermando la buona intonazione dell'avvio. A sostenere i listini azionari del Vecchio Continente contribuiscono leche, nel suo bollettino economico, evidenzia una crescita debole, ma con, in una seduta contrassegnata da pochi scambi fra il ponte natalizio e quello di fine anno.Sul mercato valutario, leggera crescita dell'Euro / Dollaro USA, che sale a quota 1,115. L'Oro è sostanzialmente stabile su 1.510,2 dollari l'oncia.(Light Sweet Crude Oil), che avanza a 61,89 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +165 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,40%.sostanzialmente tonico Francoforte, che registra una plusvalenza dello 0,56%. Guadagno moderato per Londra, che avanza dello 0,33%. Tonica Parigi che segna un incremento marginale dello 0,50%. Prevale la cautela a Piazza Affari, con il FTSE MIB che continua la seduta con un leggero calo dello 0,44%.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori tecnologia (+0,56%), immobiliare (+0,49%) e media (+0,46%).Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo i comparti bancario (-1,16%), materie prime (-0,97%) e automotive (-0,91%).Tra idi Milano, in evidenza Saipem (+2,35%) forte dell'annuncio di contratti per 1,7 miliardi di dollari, Toniche inoltre Nexi (+2,26%), Atlantia (+1,00%) e STMicroelectronics (+0,62%).Le peggiori performance, invece, si registrano su UnipolSai, che ottiene -2,47%.In caduta libera Unipol, che affonda del 2,05%.Vendite su Diasorin, che registra un ribasso dell'1,87%.di Milano, Ivs Group (+2,38%), Maire Tecnimont (+1,30%), Cerved Group (+1,10%) e Illimity Bank (+0,96%).I più forti ribassi, invece, si verificano su ERG, che continua la seduta con -1,42%.Sotto pressione Sesa, che accusa un calo dell'1,26%.Si muove sotto la parità SOL, evidenziando un decremento dello 0,93%.Contrazione moderata per OVS, che soffre un calo dello 0,79%.